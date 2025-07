Niente dress code e formalismi: italiani a tavola cercano autenticità

Milano, 5 lug. (askanews) – In un mondo in vorticosa evoluzione, cambia anche il modo di stare insieme degli italiani. Da sempre momento di condivisione e cultura, la tavola ora diventa ricerca di autenticità e leggerezza. Un’informalità che si riflette nella scelta dei luoghi ma anche di cibi e bevande che accompagnano questi momenti.

A raccontare questa evoluzione è l’indagine condotta da AstraRicerche per Birra Moretti, brand Heineken che negli anni ha contribuito a costruire una cultura della birra nel nostro Paese.

“Rispetto a 10 anni fa un italiano su tre cerca più spontaneità anche nei momenti informali – racconta Ilaria Zaminga, responsabile comunicazione esterna Heineken Italia – Quindi la ricerca di spontaneità è sempre più forte e oltre il 70% degli italiani riconosce nella spontaneità, nell’informalità i momenti migliori in cui stare con gli amici e trascorrere della buona compagnia”.

Oggi quasi quattro italiani su 10 preferiscono ambienti poco convenzionali per stare in compagnia contro il 28% di chi sceglie esperienze gourmet. E questo spiega anche il successo dei format di street food accanto a locali dove convenzioni sociali e dress code restano fuori dalla porta:

“C’è tanta voglia di leggerezza, di autenticità anche dimostrata in momenti particolari – spiega Cosimo Finzi, direttore Astraricerche – Sta cambiando molto, cambiano i luoghi: la pizzeria naturalmente rimane un luogo fondamentale però ricordiamoci che anche la casa è un luogo fondamentale soprattutto quando si pensa a una convivialità in famiglia, magari con una famiglia allargata. Stiamo parlando anche di cosa consumiamo quindi naturalmente la pizza che rimane un grande classico per questi momenti poi ci sono anche delle alternative ad esempio una che ci stupito in particolare è il riferimento ai cibi della tradizione italiana che vengono collegati fortemente allo stare insieme in questo modo positivo”.

E la birra, in questo contesto all’insegna della spontaneità, gioca un ruolo centrale, per la sua natura versatile e accessibile al tempo stesso: “Tra gli intervistati alla ricerca sette su 10 hanno dichiarato che la birra è protagonista assoluta dei momenti di convivialità informale e questa è una cosa importante non banale e non scontata oggi – sottolinea Zaminga – Se avessimo fatto la stessa domanda 20 anni fa credo che la risposta sarebbe stata diversa e su questo mi sento di dire che Birra Moretti avuto un ruolo importante nel trainare questo percorso culturale della categoria”.

Birra Moretti in 20 anni ha accompagnato l’evoluzione degli stili di vita dei consumatori italiani: se inizialmente è stata pioniera nel portare la birra all’interno dell’esperienza culinaria oggi si fa interprete di un’altra trasformazione del modo di vivere la convivialità. Da qui la nuova campagna di comunicazione Come piace a noi: “Oggi questa nuova campagna si lega ovviamente al posizionamento e alle caratteristiche di Birra Moretti che è una birra che ha 150 anni ma si evolve e si evolve con l’evoluzione dei consumatori che ricercano più spontaneità. Da qui nasce la campagna Come piace a noi, sviluppata a partire dallo spot che è andato in tv a partire da aprile, la web series che è tuttora su YouTube con quattro episodi e la presentazione dei risultati di questa ricerca che vanno proprio tutti in quella direzione: fare compagnia agli italiani, presidiare momenti di massima spontaneità e informalità degli italiani”.