Niger: atterrato in nottata primo volo di rimpatrio dei cittadini francesi

Parigi, 2 ago. (Adnkronos) – E' atterrato poco dopo l'una del mattino in Francia il primo volo organizzato per rimpatriare i cittadini francesi dal Niger. Decollato da Niamey in serata, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Parigi Roissy Charles de Gaulle. A bordo cittadini francesi ma anche di altre nazionalità. Sono circa 1200 i francesi registrati sulle liste consolari in Niger. Di questi, circa 600 desiderano essere rimpatriati.