Niger, i militari nominano Lamine Zeine nuovo primo ministro

Roma, 8 ago. (askanews) – I militari autori del golpe in Niger hanno annunciato in un comunicato letto alla tv di Stato la nomina di un primo ministro, Ali Mahaman Lamine Zeine. É stato inoltre nominato il comandante della Guardia presidenziale, il tenente colonnello Habibou Assoumane.

Intanto, dopo che domenica è scaduto l’ultimatum, una delegazione composta da rappresentanti dell’organizzazione regionale dell’Africa occidentale Ecowas, dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite dovrebbe raggiungere a breve Niamey per negoziare con la giunta militare al potere in Niger il ripristino dell’ordine costituzionale.

Mentre l’inviata americana Victoria Nuland ha avuto dei colloqui “difficili” con i golpisti a Niamey, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, afferma – in un’intervista a Radio France Internationale (RFI) – che “la diplomazia è la via da preferire per risolvere la situazione”.

I leader dell’Ecowas si riuniranno nuovamente giovedì ad Abuja, in Nigeria, per discutere della situazione in Niger, due settimane dopo il colpo di Stato del 26 luglio.