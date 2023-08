Niger, la Francia prepara l'evacuazione dei suoi cittadini

Roma, 1 ago. (askanews) – I cittadini francesi in Niger, circa 600 persone, sono stati avvertiti con un messaggio dell’ambasciata di Parigi nel Paese africano, che “è in preparazione un’operazione di evacuazione per via aerea”, che “avverrà molto presto”. Nelle immagini il giro di tavolo della riunione interministeriale a Parigi sul piano di evacuazione dei cittadini francesi dal Niger.

“Di fronte al deterioramento della situazione della sicurezza in Niger, e approfittando della relativa calma a Niamey, si sta preparando un’operazione di evacuazione aerea da Niamey”, si legge nel messaggio, che precisa che “avverrà molto presto e in pochissimo tempo”.

Intanto “il Governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l’Italia”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando che l’Ambasciata nella capitale del Niger resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso”.