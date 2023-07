Niger: Meloni riunisce intelligence, Tajani e Crosetto, sul tavolo il golpe**

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto e i vertici dell'Intelligence. Sul tavolo, viene spiegato, dossier internazionali, ma il focus della riunione sarebbe sulla situazione in Niger d...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto e i vertici dell'Intelligence. Sul tavolo, viene spiegato, dossier internazionali, ma il focus della riunione sarebbe sulla situazione in Niger dopo il golpe della settimana scorsa. In Niger ci sono un centinaio di connazionali, in buona parte cooperanti, oltre a circa 300 militari italiani.