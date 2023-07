Niger: Mosca, 'parti in conflitto non usino la forza'

Abuja, 27 lug. (Adnkronos) - La Russia chiede alle parti in conflitto in Niger di risolvere la crisi attraverso il dialogo. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Chiediamo alle parti in conflitto di astenersi dall'uso della forza e di risolvere tutte l...