Niger: naufragio mortale con oltre 60 vittime

Un incidente marittimo devastante ha colpito il Niger, dove un’imbarcazione con oltre 100 passeggeri è affondata, causando almeno 60 morti. L’evento è avvenuto martedì mattina nei pressi della comunità di Gausawa, nel distretto di Borgu. Secondo le autorità locali, la causa principale del naufragio è stata l’overloading dell’imbarcazione, che ha colpito un tronco sommerso.

Dettagli dell’incidente

La nave era partita dalla città di Tungan Sule intorno alle 11:00 ora locale, diretta verso Dugga sul bacino idrico di Kainji. “Il naufragio è avvenuto dopo che la nave ha colpito un tronco sommerso”, ha dichiarato la Niger State Emergency Management Agency (NSEMA) in un comunicato stampa. A bordo vi erano principalmente donne e bambini, in viaggio per una visita di condoglianze.

Abdullahi Baba Ara, direttore generale della NSEMA, ha confermato che il numero delle vittime è in aumento e le operazioni di soccorso sono ancora in corso per recuperare eventuali dispersi. “Il numero dei morti è salito a 60”, ha dichiarato a Reuters, aggiungendo che dieci persone sono state trovate in gravi condizioni.

Le operazioni di soccorso

Testimoni oculari, tra cui Sa’adu Inuwa Muhammad, capo distrettuale di Shagumi, hanno riferito che sono stati recuperati 31 corpi dal fiume. “La nave è stata recuperata e rimossa”, ha detto. La maggior parte delle vittime erano donne e bambini, e quattro sono già stati sepolti secondo i riti islamici.

La NSEMA ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza nella navigazione fluviale, soprattutto durante la stagione delle piogge, che va da marzo a ottobre. In questo periodo, gli incidenti marittimi aumentano a causa dell’affollamento e della scarsa manutenzione delle imbarcazioni.

Contesto degli incidenti marittimi in Nigeria

Incidenti di questo tipo non sono rari nelle comunità fluviali della Nigeria. La mancanza di controlli di sicurezza adeguati e la tendenza a sovraccaricare le imbarcazioni contribuiscono a questa triste realtà. Solo lo scorso agosto, oltre 40 persone erano state dichiarate disperse dopo un altro naufragio nello stato di Sokoto, anch’esso attribuito all’overloading.

Le autorità locali stanno ora esaminando la situazione, evidenziando l’urgenza di misure preventive che possano evitare futuri incidenti simili e garantire la sicurezza dei passeggeri nelle acque nigeriane.