Niger: P.Chigi, Italia per soluzione negoziale e governo riconosciuto da comunità internazionale

Niger: P.Chigi, Italia per soluzione negoziale e governo riconosciuto da comu...

Niger: P.Chigi, Italia per soluzione negoziale e governo riconosciuto da comu...

Roma, 31 luh. (Adnkronos) – "L’Italia auspica una soluzione negoziale della crisi e la costituzione di un governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Il presidente del Consiglio, che viene costantemente informato sull’evoluzione della crisi, ha posto la massima attenzione sugli italiani presenti in Niger". Così Palazzo Chigi in una nota, dopo la riunione, tenutasi nel pomeriggio nella sede del governo, sull'aggiornamento e analisi della situazione in Niger. All'incontro, presieduto dalla presidente Giorgia Meloni, hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i vertici dell’Intelligence.