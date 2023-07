Niger: Parigi, 'c'è via d'uscita, preferiamo parlare ancora di 'tentativo' di colpo di Stato'

Niger: Parigi, 'c'è via d'uscita, preferiamo parlare an...

Niger: Parigi, 'c'è via d'uscita, preferiamo parlare an...

Parigi, 28 lug. (Adnkronos) - Il governo francese ha affermato di non considerare definitivo il colpo di stato in Niger, nonostante la leadership militare dell'ex colonia francese intenda rimuovere il presidente democraticamente eletto. "Se mi sentite parlare di un tentativo di colpo di st...

Parigi, 28 lug. (Adnkronos) – Il governo francese ha affermato di non considerare definitivo il colpo di stato in Niger, nonostante la leadership militare dell'ex colonia francese intenda rimuovere il presidente democraticamente eletto. "Se mi sentite parlare di un tentativo di colpo di stato, è perché non consideriamo le cose definitive", ha detto Catherine Colonna, il ministro degli Esteri francese. "C'è ancora una via d'uscita, se i responsabili ascoltano la comunità internazionale".

Il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, ha promesso di proteggere le conquiste democratiche “faticosamente conquistate” del suo paese nonostante la sua rimozione, quando è stato catturato dalla sua stessa guardia presidenziale e confinato nella sua residenza. La Colonna ha detto che Bazoum è in "buona salute" e che aveva parlato con il presidente francese Emmanuel Macron. Ieri il comando militare ha dichiarato il suo sostegno al colpo di stato e ha affermato che la sua priorità è evitare di destabilizzare il Paese.

Tuttavia, filmati dalla capitale Niamey mostravano persone che bruciavano auto e saccheggiavano. Anche la sede del partito politico di Bazoum è stata incendiata. Mercoledì mattina, membri della guardia presidenziale hanno circondato la casa di Bazoum e lo hanno arrestato. Il capo di stato maggiore dell'esercito ha aggiunto che occorreva “preservare l'integrità fisica” del presidente e della sua famiglia ed evitare “uno scontro mortale… che potrebbe creare un bagno di sangue e compromettere la sicurezza della popolazione”.