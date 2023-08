Niger: Parigi, 'solo legittime autorità Niamey possono rescindere accordi militari'**

Parigi, 4 ago. (Adnkronos) – Solo "le legittime autorità nigerine" possono rescindere gli accordi militari con la Francia. Lo ha affermato il ministero degli Esteri francese dopo che i golpisti hanno dichiarato di voler interrompere la collaborazione militare con Parigi.

I golpisti in Niger hanno dichiarato ieri sera, con un comunicato stampa diffuso attraverso la televisione nazionale, di voler rescindere diversi accordi militari conclusi con la Francia, che riguardano in particolare lo "stazionamento" del contingente francese e lo "status" dei soldati presenti nell'ambito della lotta antijihadista. "Di fronte all'atteggiamento disinvolto e alla reazione della Francia riguardo la situazione in Niger, – recitava il comunicato – il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) ha deciso di cancellare gli accordi di cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa con questo Stato".

La Francia ha reagito sottolineando che "solo le legittime autorità nigerine" sono in grado di rompere questi accordi. Queste autorità "sono le uniche che la Francia, come tutta la comunità internazionale, riconosce", ha aggiunto il Quai d'Orsay, pur "prendendo atto" del comunicato stampa della giunta.