Niger: Pd Senato, 'governo riferisca con urgenza'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "La situazione in Niger, che ha visto un colpo di Stato e sta vivendo continue tensioni, con l’assalto di ieri all’ambasciata francese, è molto preoccupante. Per questo è urgente che il governo venga a riferire in Parlamento. È necessario comprendere quale è la situazione politica attuale e soprattutto conoscere le condizioni in cui vivono i nostri militari di stanza in quel Paese, i nostri operatori della cooperazione, molto attiva in Niger, e i cittadini italiani". Così i senatori del Partito democratico della commissione Esteri, Alessandro Alfieri e Graziano Delrio.