Niger: Tajani sente ministro Esteri Algeria,'forte sostegno a soluzione diplomatica'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto oggi un amichevole colloquio telefonico con il Ministro degli Affari Esteri e della comunità nazionale all’estero dell’Algeria, Ahmed Attaf. Al centro del colloquio la delicata situazione in Niger, che vede anche Algeri in prima linea negli sforzi di mediazione a livello regionale. Lo scrive la Farnesina in una nota.

Nel ribadire il costante impegno del Governo italiano sulla crisi in Niger, Il Vicepremier ha espresso il forte sostegno del Governo italiano per una soluzione diplomatica della stessa e per il lavoro svolto in prima persona dal Ministro Attaf in queste ore nella regione, indicando inoltre come sia necessario collaborare con tutti i partner regionali per giungere a un risultato positivo in tempi brevi, anche alla luce degli ultimi sviluppi.

Tajani e Attaf hanno convenuto di continuare a lavorare in stretto coordinamento per raggiungere il comune obiettivo della lotta al terrorismo e della stabilità della regione del Sahel, che hanno effetti diretti sulla sicurezza del Mediterraneo. “La crisi in Niger e l’instabilità del Sahel saranno temi di discussione anche a Toledo, in occasione della riunione informale dei Ministri degli Esteri UE della prossima settimana” ha concluso Tajani, aggiungendo che “continuerà a parlare del tema e del ruolo in prima fila dell’Italia nei contatti dei prossimi giorni con i principali partner internazionali “.