Niger: Zakharova, 'evitare peggioramento situazione e garantire il dialogo'

Mosca, 2 ago. (Adnkronos) – La Russia ritiene che sia estremamente importante garantire un dialogo nazionale in Niger e non consentire un ulteriore deterioramento della situazione nel paese. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Mosca continua a monitorare la situazione in Niger, ha aggiunto la Zakharova. "Riteniamo estremamente importante non consentire un ulteriore degrado della situazione nel Paese. Chiediamo di garantire un dialogo nazionale per ripristinare la pace civile, la legge e l'ordine".