Nigeria, liberati i due sacerdoti sequestrati lo scorso 30 aprile

I due sacerdoti rapiti in Nigeria lo scorso 30 aprile sono stati infine liberati. I due preti cattolici erano stati sequestrati precisamente presso lo Stato meridionale del Delta. La liberazione è stata confermata dall’agenzia Fides. Si tratta di padre Ralph Ogigba e di padre Choconas Kunav, il primo parroco della chiesa di San Francesco ad Agbara Otor, il secondo facente parte della congregazione dell’Istituto Secolare dei Padri di Schoenstatt.

I prelati hanno ricevuto la libertà lo scorso 4 maggio dopo essere stati per cinque notti alla mercè dei loro sequestratori. La diocesi di Warri, raggiunta telefonicamente dall’agenzia Fides, ha dichiarato: “Sono stati liberati ieri, sono in buono stato di salute ma ad ogni modo sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Ringraziamo tutti coloro che hanno pregato per il pronto rilascio dei due sacerdoti”.

Nigeria, liberati i due sacerdoti rapiti: chiesto un riscatto

Secondo i media locali sarebbe stata chiesta una somma di denaro come riscatto per la liberazione dei due sacerdoti. Come informa Avvenire, la Conferenza episcopale della Nigeria ha tuttavia spiegato, tramite dichiarazioni formali, che non è previsto il pagamento di riscatti per il rilascio di sacerdoti o di altri religiosi sequestrati.

Come è avvenuto il sequestro?

Un comunicato dei padri di Schoenstatt pervenuto all’agenzia Fides ha parlato del rapimento spiegando come “sfortunatamente, dopo una breve visita in una parrocchia vicina, p. Chochos Kunav e p. Ralph Ogigba sono stati rapiti nella notte mentre tornavano alla parrocchia di p. Ogigba”. Il sequestro sarebbe avvenuto presso la strada “di fronte alla Ibru University Agbara Otor”.