Niguarda Milano primo ospedale pubblico italiano in classifica specialità Newsweek

Milano, 14 set. (Adnkronos Salute) – Il Niguarda di Milano è il primo ospedale pubblico italiano nella 'World's Best Specialized Hospitals 2024', classifica internazionale delle migliori specialità ospedaliere, curata dal settimanale americano 'Newsweek' con la società di ricerca globale Statista, prendendo in esame centinaia di ospedali in 26 Paesi del mondo.

In attesa della classifica generale 2024 dei migliori ospedali del mondo – spiegano da Niguarda – sono stati pubblicati i report relativi alla classifica dei migliori centri specialistici. "L'ospedale Niguarda, che è presente nella classifica ormai da diversi anni – riferisce l'Asst Grande ospedale metropolitano in una nota – si posiziona al primo posto tra gli ospedali pubblici italiani per numero di specialità coinvolte. Le categorie analizzate sono 12", ossia cardiochirurgia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia, ostetricia e ginecologia, oncologia, ortopedia, pediatria, pneumologia e urologia, e "Niguarda ottiene una menzione in ben 10 di queste" e cioè "ostetricia e ginecologia (16° posto nel mondo, 2° in Italia), gastroenterologia (39° nel mondo, 3° in Italia), oncologia (49° al mondo, 5° in Italia), neurochirurgia (67° nel mondo, 3° in Italia), cardiologia (68° al mondo, 6° in Italia), neurologia (78° nel mondo, 5° in Italia), urologia (114° nel mondo, 6° in Italia), cardiochirurgia (145° nel mondo, 10° in Italia), endocrinologia (148° nel mondo, 9° in Italia) e pediatria (201°nel mondo, 8° in Italia)".

"In ogni disciplina" Niguarda "raggiunge un buon posizionamento nel ranking, segno di una grande attenzione ad un continuo miglioramento delle cure offerte", evidenziano dall'Asst. "Le specialità cliniche che hanno ricevuto un riconoscimento in questa classifica internazionale, insieme a tutte le altre presenti a Niguarda – conclude l'azienda – fanno si che l'ospedale continui ad essere un punto di riferimento nazionale e internazionale per la salute dei cittadini. Proprio la presenza, infatti, di un elevato numero di discipline diverse, di centri ultraspecialistici, di tecnologia innovativa, di un'elevata competenza professionale e dell'attitudine al lavoro multidisciplinare, ha reso Niguarda una struttura fortemente caratterizzata dalla capacità di trattare e curare in modo particolare patologie ad alta complessità".