Ancora una vittima tra le donne che protestano in Iran. Si tratta di Nikita Shakarami, che è stata trovata morta in un obitorio dalla sua famiglia.

Le ricerche di Nika Shakarami si sono interrotte. La ragazza, ancora minorenne, non compirà mai 18 anni. È stata trovata morta dalla famiglia in un obitorio di Teheran.

Nika Shakarami trovata morta a 17 anni: era scomparsa durante le proteste in Iran

Era stata riempita di botte ed aveva il cranio completamente fracassato. Questa è l’ultima immagine che ha avuto la famiglia della 17enne che era scomparsa durante le proteste in Iran. Non sono stati nemmeno avvisati i genitori di Nika, ma hanno dovuto cercare tra i vari obitori la loro figlia che è stata trattata in maniera disumana anche da morta. Il suo corpo, oltre ad essere stato massacrato dagli agenti della “polizia morale” iraniana, non è stato mai riconsegnato alla famiglia per un degno funerale, ma è stato seppellito in un villaggio in Iran lontano dal luogo natale della giovane Nika.

Le proteste per l’uccisione di Masha Amini

Le violenze del governo degli Ayatollah in Iran e la totale mancanza di rispetto nei confronti delle vittime e dei loro familiari non si fermano. Nika è solo uno delle altre vittime del regime iraniano e forse non sarà l’ultima. Le proteste sono iniziate dopo la morte di Mahsa Amini, uccisa dalla “polizia morale” per non aver indossato bene il velo. Sulla sua morte il governo ha peccato di omertà, crudeltà e tortura.

Le donne, supportate dagli uomini, sono scese in piazza a Teheran e in altre città iraniane ed hanno iniziato a protestare contro il regime bruciando Hijab e Burqa.