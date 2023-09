All’indomani del debutto della nuova stagione del Grande Fratello, Nikita Pelizon si è scagliata contro Alfonso Signorini. L’ex Vippona, vincitrice della settima edizione del reality, gli ha lanciato accuse ben precise.

Nikita Pelizon contro Alfonso Signorini

Tramite il suo profilo Twitter, Nikita Pelizon si è scagliata contro Alfonso Signorini. La vincitrice del GF Vip 7 ha lanciato accuse ben precise al conduttore, proprio all’indomani della prima puntata del nuovo Grande Fratello. Pur non avendo fatto il nome del presentatore, ha fornito dei dettagli che non lasciano spazio a dubbi.

Le accuse di Nikita Pelizon ad Alfonso Signorini

Nikita ha tuonato:

“Personalmente, da una persona che dice di adorarti e ti bacia in bocca in pubblico ma poi nel privato non ti risponde né su Whatsapp, né su Ig, né quando riceve in regalo un tuo quadro… non mi posso aspettare nulla di diverso. Osservo e vado avanti”.

La Pelizon non ha nominato Alfonso Signorini, ma il riferimento è chiaro. E’ a lui, infatti, che ha dato un bacio in bocca durante il GF Vip 7 ed è sempre a lui che ha regalato un suo quadro.

I fan si schierano con Nikita

Lo sfogo di Nikita contro Signorini è piaciuto ai fan, che si sono schierati in massa dalla sua parte. Tra i tanti commenti al cinguettio si legge: “Mi ricordo Niki il tuo quadro era bellissimo… il direttore ti diede il bacio in bocca… che ti fece tanti complimenti… per chi fa illazioni stupide che dimostrano quanto ti conoscono… tu 6 speciale per le persone che tu sai ti vogliono davvero bene“, oppure “Quel conduttore è la falsità fatta persona, si circonda di gente che dice di adorare e poi rinnega, non ti perdi nulla“.