Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Nikita Pelizon. La vincitrice del GF Vip 7 ha messo in vendita un corso motivazionale che, in molti, hanno definito troppo caro. La ragazza, la cui professione non è ben chiara, ha inserito la possibilità di pagare a rate “per avvicinarmi a tutti voi“.

Nikita Pelizon: il corso motivazionale è troppo caro

Nikita Pelizon è diventata popolare grazie alla partecipazione al GF Vip 7, l’edizione più bannata della storia del reality. La ragazza, che ancora oggi non si capisce bene che mestiere faccia, ha da poco messo in vendita un corso motivazionale. In un primo momento l’ha spacciato per una specie di terapia utile a superare la depressione, sottolineando che lo aveva provato su se stessa. Poi, dopo le critiche, ha iniziato a parlare di crescita personale. La polemica, oltre che per il corso in sé, riguarda anche il costo.

Quanto costa il corso di Nikita Pelizon?

“Concetti letti visti e in seguito metabolizzati in otto anni”, ha scritto Nikita tra i vari claim del corso motivazionale. Per apprendere i suoi segreti di felicità, che lei stessa ha appreso da “film e libri“, gli utenti sono chiamati a pagare “247 euro scontato a 97 euro se acquistato nelle prime 24 ore”. Anche se si paga, però, la Pelizon ci ha tenuto a sottolineare che “non è a scopo di lucro”.

Nikita replica alle critiche per il costo del corso motivazionale con le rate

Nikita vuole raggiungere più persone possibili con il suo corso motivazionale, motivo per cui ha deciso di inserire le rate. Ha dichiarato: