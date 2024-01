Nikki Haley batte Trump a primarie Dixville Notch 6-0 (New Hampshire)

Roma, 23 gen. (askanews) – Tutti e 6 gli elettori di Dixville Notch, piccola località turistica che a mezzanotte ha dato il via alle primarie presidenziali del partito repubblicano nel New Hampshire, hanno assegnato a sorpresa il loro voto a Nikki Haley permettendo alla candidata 52enne di battere il favorito Donald Trump 6-0.

La località sperduta nelle foreste dello Stato nord-orientale americano, vicino al confine con il Canada, ha rinnovato la tradizione che porta avanti dal 1960 di essere “First in the nation” (Primo del Paese) a votare nel New Hampshire.

Il voto e lo spoglio da mezzanotte è durato pochi minuti e si è concluso con zero voti assegnati all’ex presidente Usa, 77 anni, e sei schede per Nikki Haley, unica sfidante rimasta in corsa per l’investitura del partito repubblicano.

La legge elettorale di questo Stato permette ai comuni con meno di 100 abitanti di aprire le urne da mezzanotte e chiuderle dopo che tutte le persone iscritte a votare nelle liste elettorali hanno compiuto il loro dovere civico. La maggior parte degli circoscrizioni elettorali del New Hampshire apre invece dalle 6 alle 8 di martedì (tra le 12 e le 14 in Italia).