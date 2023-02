Home > Askanews > Nikki Haley sfida Trump per la nomination repubblicana per 2024 Nikki Haley sfida Trump per la nomination repubblicana per 2024

Bamberg, 14 feb. (askanews) – Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice delle Nazioni Unite, ha annunciato ufficialmente che parteciperà alla corsa per la Casa Bianca nel 2024. E’ la prima candidata repubblicana che sfiderà l’ex presidente Donald Trump, nonché suo ex capo, per le primarie del GOP. “I repubblicani hanno perso il voto popolare in sette delle ultime otto elezioni presidenziali. Questo deve cambiare”, ha detto Haley in un video pubblicato sul suo account Twitter, dove annuncia l’intenzione di candidarsi. L’ex ambasciatrice all’ONU ha voluto sottolineare anche la differenza di età tra lei, 51 anni, l’ex presidente e l’attuale presidente chiedendo una nuova generazione di leader e sottolineando che “l’establishment di Washington ci ha deluso ancora e ancora e ancora”. Il lancio formale della campagna elettorale da Charleston, nella Carolina del Sud.

