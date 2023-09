Nilufar Addati ha fatto una confessione inedita ai fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne soffre di “pucundria”, un malessere che coinvolge le emozioni. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Dopo aver partecipato all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Nilufar Addati è tornata a Milano e ha fatto una strana confessione ai fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che soffre di “pucundria“, un malessere che coinvolge le emozioni.

Nilufar, via Instagram, ha raccontato:

“Quando vivo eventi così importanti come Venezia, cerco di godermeli al massimo. Io sono molto critica vero me stessa, ma sono molto soddisfatta e contenta. Una volta che torno a casa, però, mi siedo sul divano e sono da sola e provo un sentimento che in napoletano si chiama pucundria. Cosa è? Un sentimento misto tra malinconia, un po’ di angoscia e ansia, anche un po’ di solitudine. Un insieme di cose brutte e io mi sento circondata di pucundria”