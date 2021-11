Nina Moric ritrova l’amore: chi è la sua nuova fiamma?

Nina Moric ha ritrovato la serenità sentimentale. Stando ad alcune storie pubblicate su Instagram, pare che Nina sia nuovamente innamorata.

Nina Moric ha trovato l’amore. L’ex moglie di Fabrizio Corona, dopo anni assai tomentati a livello sentimentale, sembra aver tornato finalmente la felicità che meritava. Non si sa tanto sulla nuova fiamma della bellissima modell croata. Probabile che questa frequentazione stia andando avanti da qualche mese.

Quel che è certo è che non si tratta di un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

Nina Moric si è fidanzata?

A non far venire alcun dubbio sono state, sicuro, le storie che ha pubblicato Nina sul suo profilo Instagram. Nei video e nelle foto condivise dalla 45enne si vedono paesaggi mozzafiato riconducibili ai sentieri boschivi che si trovano nella zona del vulcano Etna, nel catanese.

Nina Moric e il fidanzato in vacanza in Sicilia

Con lei c’era anche il suo nuovo fidanzato. Si chiama Carlo Galatà e avrebbero trascorso la festività di Ognissanti. Le storie successive vedono i due abbracciati con il paesaggio sullo sfondo. Addirittura, proprio lui ha condiviso una storia, in bianco e nero, in cui si vede che la bacia, in modo passionale e romantico, sulla testa.

Chi è Carlo Galatá, il fidanzato di Nina Moric?



Carlo Galatà è un affermato chirurgo plastico ed esperto di estetica.

Lavora sia a Catania che a Barcellona, in Spagna. Ha 36 anni ed è passionato di fitness sempre a fianco della sua amata cagnolina Cuba. Ha già qualche conoscenza nel mondo dei vip. Sul suo profilo Instagram, infatti, si vedono alcune foto che lo ritraggono in compagnia di Valeria Marini o Giovanni Ciacci.