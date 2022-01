Nina Moric sulla storia Corona-Urtis: “A quei tempi stava già con Belen”

Nina Moric ha smentito il presunto flirt che pare abbiano avuto Giacomo Urtis e il suo ex marito Fabrizio Corona, mentre erano ancora sposati.

Negli ultimi giorni, quotidiani e testate di gossip non stanno facendo altro che parlare della presunta storia d’amore tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Durante una conversazione notturna con Sophie, il famoso chirurgo delle star ed ora concorrente del Grande fratello vip, infatti, ha fatto delle rivelazioni clamorose.

Ha confessato di aver avuto dei flirt con volti noti dello spettacolo italiano. Tra questi pare che ci sia stato anche Fabrizio Corona. Come normale che fosse, l’ex paparazzo è subito intervenuto sull’accaduto, pubblicando un simpatico post su Instagram con scritto: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. A rivelare nuovi dettagli sulla vicenda ora è Nina Moric, l’ex moglie di Corona.

La verità di Nina Moric su Fabrizio Corona

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dagospia, la bella modella croata, ha dichiarato l’assoluta infondatezza delle parole di Giacomo Urtis. “giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez“.

Nina Moric e l’amicizia tra Giacomo e Fabrizio

Non è finita qui. L’ex fidanzata di Luigi Favoloso ha poi aggiunto: “Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005.

Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell’occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata”. Ha inoltre detto che il solo pensiero di vedere il suo ex marito insieme, a letto, con Giacomo Urtis, le farebbe venire il vomito.

Nina Moric: “Quando stava con me Fabrizio non lo conosceva”

Stando ai racconti di Nina, all’epoca del suo matrimonio, Fabrizio e Giacomo nemmeno si conoscevano. Secondo la sua ricostruzione, il loro primo incontro deve essere fatto risalire al 2009, quando il re dei paparazzi era in coppia con la bellissima Belen Rodriguez. “Finché siamo stati insieme, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen. Quindi non posso essere io la donna del triangolo”.