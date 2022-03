Nina Rima mamma per la prima volta: il parto della modella bionica

La modella Nina Rima ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia.

Nina Rima: è nata la figlia

Con enorme gioia Nima Rima ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, Ella Noa Nolfo, nata dall’amore per il suo compagno, Giuseppe Elio Nolfo.

Attraverso i social Nina rima ha confessato alcuni retroscena sulla nascita della bambina e sembra che tra pochi giorni lei e la piccola potranno finalmente lasciare la clinica in cui è avvenuto il parto.

“Qualcuno non ha proprio voluto aspettare. Neanche il tempo di mettere piede in clinica e iniziare il primo tracciato che eravamo in sala parto. Almeno hai aspettato che fossimo in clinica, brava amore mio. Così il 20.3.22, alle 21.30, come un fulmine siamo diventati mamma e papà.

Tutto questo non si può spiegare, ma porta il tuo nome Ella Noa Nolfo”, ha scritto la modella mostrandosi per la prima volta insieme alla figlia, e ancora:

“Questa prima notte è stata bravissima, non potevo desiderare bambina più bella… Ora pensiamo a goderci gli attimi più intensi della nostra vita e rimetterci in forze. Intanto grazie allo staff di Clinica Villa Serena e a tutti voi per l’affetto che ci mostrate sempre.

Siete finalmente zii”.

Nina Rima: l’amore

Oggi Nina Rima è più felice che mai accanto al suo compagno, con cui ha realizzato il sogno di diventare mamma per la prima volta. I fan sono in attesa di sapere se l’influencer racconterà ulteriori dettagli sulla sua nuova vita e sul suo amore per Giuseppe Nolfo.