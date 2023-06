Arriva sui social la tanto attesa notizia che tutti i seguaci della cantante attendevano con impazienta da 9 mesi: Nina Zilli è diventata mamma nelle scorse ore per la prima volta in assoluto.

Nina Zilli ha partorito: è nata la piccola Anna Blue

La news è arrivata sul profilo Instagram di Nina Zilli, dove l’artista ha pubblicato poche ore fa la classica foto della bebé appena venuta al mondo sul suo lettino, un toccante scatto in bianco e nero che ha già fatto incetta di like.

Il carosello include anche una foto dove la piccola stringe la mano della sua mamma e un altro scatto dove vediamo Nina Zilli allattare la bambina. In un’altra foto, inoltre, i due neogenitori si baciano teneramente in ospedale a poche ore di distanza dal parto.

La bambina si chiama Anna Blue. Ecco con quali parole Nina ZIlli ne ha annunciato la nascita, avvenuta in occasione della festa della Repubblica italiana:

Welcome on earth Anna Blue 🎀02.06.2023 Avremmo potuto chiamarti Repubblica 😂 cit Fiorello I primi attimi con noi 2 e gli ultimi prima di NOI 3. Grazie a Roby+Ceci, Angela, tutte le ragazze della salaparto e del reparto di ostetricia e ginecologia del Sant’Anna di Como 🎀 che questo viaggio, che già mi sembra incredibile, abbia inizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ninja Zilli (@ninazilliofficial)

Chi è il compagno di Nina Zilli

Se Nina ZIlli è molto conosciuta non lo stesso si può dire del compagno, Danti, che in realtà è molto conosciuto per gli addetti al settore musicale. Il papà della piccola Anna Blue (vero nome Daniele Lazzarin) è uno dei più conosciuti produttori italiani, che in passato ha lavorato con artisti del calibro di Fabri Fibra e Fedez, tra i tanti.