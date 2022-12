Ninetynine da record alla prima Live Communication Week a Roma

Milano, 2 dic. (askanews) - Dopo 19 edizioni milanesi è approdata a Roma, per la prima volta, la Live Communication Week, il più importante appuntamento dedicato alla industry degli eventi. Una manifestazione curata dall'agenzia Ninetynine, che ha vinto lo scorso anno il Bea Italia 2021. "Final...

Milano, 2 dic. (askanews) – Dopo 19 edizioni milanesi è approdata a Roma, per la prima volta, la Live Communication Week, il più importante appuntamento dedicato alla industry degli eventi. Una manifestazione curata dall’agenzia Ninetynine, che ha vinto lo scorso anno il Bea Italia 2021.

“Finalmente a Roma dopo venti anni, la Live Communcation Week rappresenta l’evento più importante della event industry italian e internazionale – ha sottolineato Simone Mazzarelli,

ceo e founder di Ninetynine – Rappresentiamo circa 65 miliardi di impatto di indotto, di cui 35 diretti sul Pil.

Siamo una industria al fianco delle più importanti istituzioni e delle più grandi aziende nel mondo. Ritenevamo che un passaggio istituzionale fosse importantissimo e Roma ci ha accolto nel migliore dei modi”.

La scelta della capitale per la Live Communication Week, durante la quale si celebrano i BEA – Best Event Awards e BEA World, rappresenta un segnale molto importante, anche per la candidatura di Roma a Expo 2030.

“La pressione per ottenere la candidatura e poi per realizzare l’Expo è una pressione molto importante e che riguarda una città, ma che è la capitale di un grande paese e dunque riguarda un grande paese e la sua collocazione naturale di tramite tra il mondo e l’Europa”, ha spiegato Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore per expo 2030 a Roma.

Con duemila partecipanti a Roma, la Live Communication Week, ideata da ADC Group, è stata un successo per tutto il settore. “Stiamo tornando con numeri importanti perché, già come abbiamo annunciato con una ricerca condotta su nostra commissione dall’istituto Astra, nel 2022 il mercato si è ripreso del 40 per cento raggiungendo quasi 700 milioni di fatturato”, ha commentato Salvatore Sagone, cofounder e chairman di ADC Group.

Ninetynine ha ottenuto una vittoria da record, mai raggiunta prima da un’agenzia: 21 premi, tra i quali il Grand Prix in entrambe le edizioni con l’evento “Ferrari Capital Markets Day” e il premio come Best event Agency d’Italia e del mondo.

Il ceo di Ninetynine Simone Mazzarelli è stato inoltre premiato come direttore creativo dell’anno.

“Sicuramente siamo stati super fortunati a incontrare sul nostro percorso di quest’anno dei progetti e dei clienti che ci hanno permesso estrema libertà alla nostra creatività e un team straordinario interno e dei fornitori che ci hanno seguito in ogni dove, fin sul guinness dei primati che abbiamo vinto con Ferrari. Veramente bellissimo, ci vediamo l’anno prossimo”, ha concluso Mazzarelli.