Nino D’Angelo si sposa nel video “Sultanto si perdesse a te”

Roma, 15 dic. (askanews) – Le immagini originali del matrimonio con Annamaria a sorpresa nel video “Sultano si perdesse a te”, una delle canzoni inedite del nuovo album d’inediti di Nino D’Angelo “Il Poeta che non sa parlare” uscito a ottobre.

A ideare e montare questo documento inedito, dedicato alla moglie, è il regista Tony D’Angelo, figlio del cantautore napoletano e che proprio allora si trovava nel grembo della madre.

Il matrimonio è stato celebrato il 25 luglio 1979 all’interno della chiesa di Sant’Antonio a Caivano, in provincia di Napoli. Nelle immagini la giovane sposa intenta nei preparativi, poi accompagnata all’altare da suo padre (come da tradizione) dove l’aspetta Nino. Poi lo scambio di anelli e l uscita dalla chiesa.

Alla fine della clip, l’amorevole dedica di Toni ai genitori e al loro eterno amore. Dopo i titoli di coda, un’altra chicca: si può ascoltare il fatidico sì di Nino pronunciato alla sua sposa.

“Il Poeta che non sa parlare” è un progetto che comprende non solo il disco, ma anche un libro di aneddoti di vita (uscito il 14 ottobre per Baldini+Castoldi) e un tour teatrale che prenderà il via a marzo e che toccherà tutta l’Italia.