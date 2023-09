Nino Frassica e il gatto scomparso, la furia dell'attore: "Smettetela con gli scherzi"

Nino Frassica si trova a Spoleto per la realizzazione delle nuove puntate di Don Matteo e, attraverso i social, si è sfogato per la scomparsa del suo gatto, Hiro.

Nino Frassica: il gatto scomparso

Nei giorni scorsi Nino Frassica ha lanciato un appello per il suo gatto scomparso, Hiro, e ha fissato a 5000 euro la ricompensa da dare a chiunque lo avesse ritrovato. L’attore nelle scorse ore si è poi sfogato perché qualcuno avrebbe approfittato della situazione per fare degli scherzi telefonici al numero dello stesso attore.

“Sappiamo già cosa fare. Non sappiamo dov’è, per questo stiamo chiedendo aiuto. L’ultimo avvistamento è stato al giro della Rocca a Spoleto. Se doveste avvistarlo e averlo davanti a voi chiamate immediatamente il numero dato. Smettetela con chiamate da altre regioni oppure scherzi telefonici”, ha affermato via social, e ancora: “Hiro non è ancora stato trovato. Se doveste avvistarlo non lasciatelo scappare. Avvicinatevi piano, senza urlare, abbassandovi e cercate di prenderlo o di almeno tenerlo d’occhio. Contattate subito questo numero in caso dovesse essere davanti a voi”.

Nino Frassica è legatissimo al suo gatto (che è un Sacro della Birmania) e in queste ore in tanti gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e solidarietà augurandogli di riuscire a ritrovarlo.