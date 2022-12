Nino Frassica, l'ironia su Briatore: "Pagare per credere"

A Che Tempo Che Fa Nino Frassica ha ironizzato su alcuni dei prodotti di Flavio Briatore dal prezzo da capogiro e ha ironizzato su un suo ipotetico panettone “da 800 euro a fetta”.

Flavio Briatore: l’ironia di Nino Frassica

Dopo essere finito nell’occhio del ciclone per la sua pizza dal costo esagerato, Flavio Briatore è finito nel mirino del comico Nino Frassica che, a Che Tempo Che Fa, ha scherzato su un suo presunto panettone da “800 euro a fetta”. Per il prodotto natalizio Frassica ha anche suggerito a Briatore lo slogan “pagare per credere”. L’imprenditore avrà apprezzato l’ironia del comico? Al momento sulla questione tutto tace e Briatore non ha rotto il silenzio sulla questione.

In passato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci è finito nell’occhio del ciclone per i prezzi proposti da alcuni dei suoi locali (come la pizza da 65 euro con prosciutto Pata Negra).

Attraverso i social lui stesso aveva replicato in merito alle critiche per il costo esagerato della sua pizza affermando: “Chi fa pagare una pizza 4-5 euro cosa ci mette dentro?”, e ancora: “L’Italia è un paese di gelosi.

Noi andiamo benissimo. Ragazzi siete degli invidiosi e io vi adoro perché mi fate una pubblicità della Madonna. Io sono un genio e voi non lo siete”.

Per il momento l’imprenditore non ha commentato le affermazioni ironiche fatte da Nino Frassica sul suo conto e molti si chiedono se prima o poi lo farà.