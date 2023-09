Il celebre attore Nino Frassica ha lanciato un appello via social dopo aver smarrito il suo gatto. L’attore ha offerto una ricompensa a chi dovesse riuscire a ritrovarlo.

Nino Frassica: l’appello per il gatto

Come altri vip anche Nino Frassica si è trovato suo malgrado a dover fare i conti con la misteriosa sparizione del suo amico a quattro zampe e in queste ore, attraverso i social, ha lanciato un appello a coloro che dovessero riuscire a ritrovare il suo gatto, offrendo ben 5mila euro come ricompensa. “Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5mila euro”, ha scritto l’attore, che ha anche specificato che il gatto si sarebbe smarrito nei pressi del giro della rocca a Spoleto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino Frassica (@ninofrassicaoff)

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato i loro messaggi d’incoraggiamento all’attore, augurandogli di riuscire a trovare al più presto il suo gatto Hiro (che è un Sacro di Birmania). Al momento Nino Frassica non ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla vicenda e i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.