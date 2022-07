Nissan, a Stoccolma prima prova su strada Qashqai e-POWER e Ariya

Roma, 18 lug. (askanews) – Nissan sceglie Stoccolma per la prima prova su strada di Qashqai e-POWER e Ariya, due prodotti chiave nella strategia di

elettrificazione della gamma della Casa giapponese. Le due vetture sono la sintesi dell’esperienza e della tradizione Nissan nei crossover e nella mobilità elettrica, che fondano rispettivamente le proprie radici nel 2007, con il lancio di Qashqai che ha inaugurato il segmento dei crossover, e nel 2010, con il lancio di LEAF la prima vettura elettrica per il mercato di massa.

Partiamo da e-POWER, brevetto Nissan che non ha eguali nel mercato. Qashqai oggi è infatti il primo modello europeo equipaggiato con questa tecnologia, un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia elettrica, consentendo a Qashqai e-POWER di percorrere,

come testato sulle strade svedesi, oltre 1.000 km con un solo pieno di benzina. Marco Toro, presidente e AD di Nissan Italia:

“Qashqai torna a rivoluzionare il mercato dell’auto, lo ha fatto 15 anni fa creando un segmento, quello dei crossover oggi il segmento più venduto nel mercato, lo fa oggi con una rivoluzione esclusiva di casa Nissan, che amiamo definire l’elettrico senza spina.

In un mercato che va migrando verso l’elettrico ma che ha bisogno di essere accompagnato insieme allo sviluppo della rete

di infrastruttura il cliente vuole provare l’ebbrezza dell’elettrico ma ha ancora un pò l’assillo della ricarica alla colonnina. E la soluzione si chiama e-POWER, essenzialmente la macchina ha due motori, uno, quello elettrico, muove l’auto, e l’altro ricarica la batteria”.

Nel mercato italiano caratterizzato da una spiccata tendenza verso i crossover e propulsori elettrificati, arrivati rispettivamente al 42% e 39% del totale vetture vendute, Qashqai e-POWER è in grado certamente di intercettare i bisogni e le

esigenze dei clienti che cercano piacere di guida, efficienza e la possibilità di viaggiare senza limiti in tutti i contesti: urbani, sub urbani ed extraurbani.

Ma il benvenuto su strada è anche per Ariya, il primo coupé crossover 100% elettrico di Nissan. Design moderno ed elegante dal DNA giapponese, che fonde senso estetico e funzionalità, con il debutto di e-4ORCE: il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan. Ancora Marco Toro:

“Nissan ha innovato nel mondo del 100% elettrico, con Leaf prima auto elettrica a vincere il premio auto dell’anno, con Qashqai primo crossover, e quello che ci poteva riuscire meglio era dunque un crossover 100% elettrico. Ariya è la fusione di questi due mondi in linea con le tendenze del mercato, e anche per design e tecnologia. Design giapponese in un futurismo senza

tempo, un salotto su quattro ruote, e tanta tecnologia, partendo innanzitutto dall’esclusiva di casa Nissan e-4ORCE, un sistema di trazione integrale 100 elettrica, con due motori elettrici uno per asse che comandano in maniera separata le 4 ruote per garantire la massima stabilità al terreno della vettura, con maggior piacere di guida, maggior sicurezza. Questo insieme a tutto l’infoteinment. Quindi tanta tecnologia, tanta sicurezza e tanto design”.