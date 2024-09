Nissan: acquisito da Renault 5% azioni, titolo vola a Borsa Tokyo

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – Dopo l'annuncio di ieri di Renault, Nissan ha confermato l'acquisizione e il successivo annullamento di oltre 195 milioni di azioni proprie vendute dai francesi nel quadro di una riorganizzazione del rapporto fra i due gruppi. L'annuncio ha accelerato il rialzo del titolo Nissan che ha terminato la seduta odierna a Tokyo a 428 yen pari a un +4,80% rispetto alla chiusura di ieri.

Questa nuova operazione di trasferimento di azioni (la terza fra Nissan e Renault) è stata finanziata – spiega il gruppo giapponese utilizzando la posizione di cassa netta. L'annullamento di questa nuova tranche di azioni – si spiega – "è in linea con l'impegno di Nissan a migliorare i rendimenti per gli azionisti e l'efficienza del capitale, mantenendo le risorse finanziarie necessarie per realizzare i piani aziendali di Nissan".

Questa ultima operazione – per la quale il gruppo francese ha incassato circa 500 milioni di euro – si inserisce nel quadro di una più ampia ristrutturazione dell'alleanza tra le due case automobilistiche, con un ruolo ridimensionato per Renault ma con una partecipazione azionaria incrociata pari al 15%.