Nissan investe 1 mld in una gigafactory per veicoli elettrici

Milano, 1 lug. (askanews) – Nissan ha presentato un piano che prevede 1 miliardo di sterline di investimenti nell’impianto di Sunderland in Inghilterra per sviluppare un ecosistema integrato, dalla generazione di energia da fonti rinnovabili alla produzione di batterie, dedicato alle auto elettriche.

“Dalla fine del 2023 puntiamo ad avere una versione elettrificata di tutti i modelli venduti in Europa, con 7 anni di anticipo rispetto al bando ai motori termici che in Inghilterra avverrà nel 2030”, ha detto in collegamento da Sunderland il Chief Operating Officer di Nissan, Ashwani Gupta.

Nel dettaglio Nissan costruirà insieme a Envision Aesc, che è anche partner di Renault, una Gigafactory per produrre le batterie per veicoli elettrici. Allo stesso tempo, grazie a un accordo con la municipalità lo stabilimento di Sunderland riceverà solo energia rinnovabile, prodotta con eolico e solare, che sarà veicolata attraverso una “microgrid” che permetterà di risparmiare 55mila tonnellate di CO2 l’anno. Per gestire la produzione di energia in eccesso saranno utilizzate batterie riciclate, che avranno così una seconda vita.

Secondo Nissan, il progetto EV36Zero potrà generare fino a 6.200 posti di lavoro “green”.