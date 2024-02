Parigi, 15 feb. (askanews) – Nissan Juke si rinnova e si veste di giallo, un colore che ha contribuito al successo della prima generazione del crossover compatto Nissan. Il giallo, che torna a grande richiesta dei clienti, è ora più chiaro e moderno rispetto a quello della prima versione ed è esaltato dal contrasto col nero del tetto, degli specchietti, degli inserti sui passaruota, della griglia frontale e dei montanti.

“Quando abbiamo presentato la seconda generazione di Juke, la domanda più di frequente da parte dei clienti è stata: ce ne sarà una gialla? Non abbiamo potuto far altro che dare seguito a questo desiderio, oltre che a migliorare comfort e praticità della vettura”, ha dichiarato Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan Amieo Region.

Aggiornamenti anche per gli interni, con nuova console centrale, nuovo infotainment, nuovo quadro strumenti, materiali più ricercati e finiture di pregio. La gamma si arricchisce, inoltre, di una inedita versione N-Sport, caratterizzata da elementi di stile che ne esaltano il carattere dinamico.

Nissan Juke è dotata di due opzioni di propulsione: Hybrid e DIG-T. Il propulsore Hybrid è composto da un motore Nissan termico da 94 CV abbinato a un elettrico da 49 CV con batteria da 1,2 kWh e il cambio multi-mode. Il motore fornisce il 25% di potenza in più rispetto all’opzione benzina, mentre i consumi si riducono del 19% nel ciclo combinato. La soluzione termica è equipaggiata con un tre cilindri Dig-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV con due opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione a 7 rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport. Il video della presentazione a Parigi.