Nissan, la concessionaria Renord inaugura una nuova sede a Milano

Milano, 30 mar. (askanews) – La concessionaria Nissan Renord inaugura la sua nuova sede a Milano in Viale Certosa 144 e consolida la sua posizione di partner esclusivo del marchio Nissan nel capoluogo lombardo. Con un totale di 5 siti, di cui 3 vendita e assistenza a Milano, Sesto San Giovanni e Monza, uno solo vendita e uno solo assistenza, Renord è una delle realtà Nissan più importanti d’Italia, al primo posto nella classifica dei concessionari con una quota di mercato del 2,3%.

“Milano è sempre stata una piazza importante. Nissan aveva una strategia di distribuzione fatta da più concessionari sullo stesso territorio. Inizia questa strategia con Renord nel lontano 2007, uno dei cinque concessionari e gradualmente la famiglia Bolciaghi ha sbaragliato la concorrenza fino a diventare ufficialmente con questa apertura unica concessionaria sul territorio oggi più importante in Italia. A livello di mercato segnato dalle concessionari, questo è il mercato numero uno. Siamo convinti di avere trovato il partner numero uno per portare questo mercato nell’eccellenza. Oggi già lo siamo a livello di soddisfazione dei clienti. Sono stato io testimone di un programma molto intenso secondo cui ormai già oltre il 96% dei clienti sono totalmente soddisfatti della concessionaria”, dichiara Marco Toro presidente e Ad di Nissan Italia.

Al centro dell’attività Renord, ci sono la qualità e i dipendenti che oggi sono 240. “Il discorso della qualità è un discorso importante. Noi lo perseguiamo in tutte le trattative e nel seguire tutti i nostri clienti, tant’è che oggi godiamo evidentemente di un’immagine molto interessante sulla città di Milano. Ci valutano in un certo modo dopo 53 anni. Ma lo stesso discorso per me è sempre valso nei confronti dei collaboratori perché senza di loro non arriviamo certamente a questo punto”, afferma Renato Bolciaghi, presidente Renord.

A guidare la crescita di Renord, i nuovi prodotti di Nissan con tecnologie innovative nelle fasce di mercato più importanti. “Il brand Nissan è completamente nuovo ha prodotti centrati in quello che è il mercato quindi crossover dal consumer segmento B al C al D quindi tutta la gamma crossover, la tecnologia è estremamente all’avanguardia ed è estremamente riconosciuta dal cliente. Questa nuova motorizzazione e-Power sta un po’ spiazzando tutti e quindi credo che veramente ci siano le condizioni per riportare Nissan su una città così importante come Milano a una posizione che si merita”, spiega Roberto Bolciaghi, direttore generale Renord. Protagonista dell’evento di inaugurazione è l’intera gamma elettrificata Nissan: Juke Hybrid, Qashqai e X-Trail e-Power, e Ariya 100% elettrico.