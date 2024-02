No alla moschea, palestinesi pregano in strada a Gerusalemme

Gerusalemme, 23 feb. (askanews) – Nessuna moschea per la preghiera del venerdì. Un gruppo di palestinesi si è messo a pregare fuori dalla Città Vecchia di Gerusalemme, dopo che è stato loro negato non solo l’accesso alla Moschea di Al-Aqsa ma anche di avvicinarsi per pregare alla Porta dei Leoni. Il timore è che con l’arrivo del mese sacro musulmano del Ramadan le tensioni esplodano in violenze anche a Gerusalemme.