No di Berlino a indebitamento comune Ue per ricostruzione Ucraina

Roma, 20 mag. (askanews) – Per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina, la Germania non è favorevole a un nuovo indebitamento europeo comune sul modello del piano di rilancio post-Covid19 chiamato Next Generation Eu. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner (Fdp), al termine del G7 dei ministri delle Finanze in Germania.

“Se dovesse esserci la riflessione di fare nuovamente qualcosa come Next generation Eu, la risposta dovrebbe essere no.

È stata un’occasione eccezionale”, ha sottolineato il ministro tedesco delle Finanze, il liberale Lindner.

Questa settimana la Commissione europea aveva ipotizzato la volontà di seguire un nuovo percorso comune nell’Unione europea per aiutare Kiev.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)