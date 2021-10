No Green Pass a Milano, manifestazione non autorizzata: 16 identificati e 9 in Questura

La manifestazione non autorizzata No Green pass a Milano si è conclusa in piazzale Loreto. Il bilancio è di 16 identificati e 9 in Questura.

La manifestazione non autorizzata No Green pass a Milano si è conclusa in piazzale Loreto. Il bilancio è di 16 identificati e 9 in Questura.

No Green Pass a Milano: manifestazione non autorizzata

Il corteo milanese dei No Green Pass, partito alle 17 da piazza Fontana, si è concluso in piazzale Loreto. Si sono registrati diversi momenti di tensione durante la manifestazione non autorizzata che ha attraversato due volte il centro della città. In tre occasioni ci sono stati contatti tra manifestanti e forze dell’ordine. È accaduto presso Porta Venezia, in Largo La Foppa e in via Borgogna. Presso quest’ultima via ci sono state due cariche delle forze dell’ordine, contro un gruppo composto da anarchici, militanti dei centri sociali ma anche persone comuni.

Un gruppo di manifestanti ha cercato di raggiungere la sede della Cgil in Corso XXII Marzo, ma è stato respinto. Il corteo, dopo essere tornato in piazza Duomo, è ripartito improvvisamente fino a piazzale Loreto.

No Green Pass a Milano: il gruppo che ha cercato di raggiungere la Cgil

Secondo quanto riportato dalla Questura, il gruppo di manifestanti che ha cercato di raggiungere la sede della Cgil in Corso XXII Marzo, era guidato da un gruppo di anarchici.

Si tratta di una cinquantina di persone, forse gli stessi che in un’altra occasione avevano cercato di avvicinarsi alla sede della Regione Lombardia. Anche in quel caso erano stati bloccati.

No Green Pass a Milano: 16 identificati e 9 in Questura

Il bilancio finale, come riportato dalle forze dell’ordine, è di 16 persone identificate e 9 accompagnate in Questura per valutare la loro posizione. Un manifestante è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Tra le 9 persone portate in Questura c’è anche un uomo di 61 anni già destinatario di un avviso orale di un Daspo urbano. La polizia sta anche valutando la posizione di un ragazzo di 18 anni trovato in possesso di coltelli, forbici e cacciaviti. Il traffico in città è andato in tilt.