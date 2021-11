No Green Pass, a Milano solo un centinaio all’Arco della Pace

Roma, 27 nov. (askanews) – Sono solo un centinaio i manifestanti no vax che si sono radunati all’Arco della Pace a Milano per la consueta protesta contro il green pass che da 19 sabati si svolge in città. Quello all’Arco della Pace è un presidio statico autorizzato, di cui venedrdi 26 novembre due ex componenti del Comitato No green pass Milano avevano preannunciato l’organizzazione. La piazza, che si è iniziata a riempire in ritardo rispetto all’orario annunciato e in modo disordinato, è presidiata da tutti gli accessi dalle forze dell’ordine.

A prendere la parola in piazza davanti a una folla senza mascherine, tra gli altri, Marco Liccione della Variante torinese che ha lamentato l’assenza di una organizzazione necessaria per “portare a Roma un milione di persone” e ha ribadito, raccogliendo qualche applauso, la natura “non violenta” della protesta.