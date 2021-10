No green pass a Trieste, l’incontro con Patuanelli: “Riferirò richieste in Consiglio dei Ministri

Il Coordinamento 15 ottobre, contrario all'obbligo di green pass al lavoro, ha incontrato il ministro Patuanelli a Trieste.

Circa un migliaio di persone si sono radunate in piazza dell’Unità a Trieste, tra cui molti portuali giunti anche da Genova, per conoscere l’esito dell’incontro tra il ministro Stefano Patuanelli e i rappresentanti del Coordinamento 15 ottobre.

Le richieste rivolte all’esponente del governo sono state il ritiro del green pass sui posti di lavoro, il ritiro dell’obbligo vaccinale per le categorie previste per legge e il no alle violenze.

No green pass a Trieste: l’incontro con Patuanelli

Una volta concluso il vertice, il ministro ha diffuso una nota parlando di un incontro cordiale, in cui Stefano Puzzer, in qualità di portavoce del neonato Coordinamento contro il green pass, ha avanzato tre richieste specifiche.

“Come rappresentante del Governo ho preso l’impegno di riferire dell’incontro in Consiglio dei Ministri e abbiamo tutti convenuto sull’importanza del mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza“, ha aggiunto.

L’incontro si è concluso pochi minuti prima delle 10 ed è durato circa un’ora. Puzzer ha affermato che non si è trattato di una trattativa tra popolo e governo ma un’occasione per chiedere lo stop al certificato verde e al vaccino obbligatorio.

La delegazione che ha incontrato Pautanelli era composta da Roberto Perga, torinese e rappresentante dell’associazione interforze Operatori Sicurezza Associati, il medico vicentino no vax Dario Giacomini e i triestini Matteo Schiavon ed Eva Genzo, rappresentanti del mondo del lavoro. Presenti anche un nuovo membro del movimento, la sanitaria triestina Claudia Castellano, e Michele Bussani, lavoratore portuale.