No Green Pass, Forza Nuova stava preparando un assalto a Palazzo Chigi: “Come Capitol Hill”

Il cordone dei poliziotti davanti alla sede del governo lo ha impetido, per questo un gruppo di manifestanti è poi andato nella sede della Cgil. I manifestanti No Green Pass protagonisti degli scontri in piazza a Roma avevano un altro obiettivo nella giornata di sabato 9 ottobre e si erano già messi d’accordo. Roma doveva essere solo la prima tappa del corteo di protesta. Questo è quanto emerso dai risultati delle indagini su Forza Nuova e sugli altri organizzatori della manifestazione.

Quello che stavano organizzando è stato spiegato in un audio su Telegram diffuso da Pamela Testa, la donna che ha chiesto l’autorizzazione per il corteo e che milita nel partito. La donna è tra i dodici fermati per gli scontri.

No Green Pass, Forza Nuova stava preparando un assalto a Palazzo Chigi: l’audio

L’audio degli organizzatori su Telegram è stato riportato dalla Repubblica. “Cari, in vista della manifestazione di sabato abbiamo creato un gruppo whatsapp nel quale andrà inserito il nome, il cognome e gli indirizzi mail.

Inoltre sarà importante scrivere cosa sapete fare, in modo da mettere a disposizione di tutti quanti le vostre capacità: chi è avvocato, chi è meccanico, la professionalità o un hobby che può essere utile. Se avete un’attività commerciale, segnalatela anche perché potrà essere utile per il percorso che faremo in questa lotta” si sente, prima delle istruzioni specifiche. “Questa manifestazione è soltanto un simbolo ma l’obiettivo è crescere, finché ci sarà la libertà di difendere” si sente, e poi viene precisato che Roma è una tappa, ma che si dovrà andare avanti anche nelle altre città per far sentire la propria voce.

“Le piazze devono essere gestite in maniera dinamica” è stato consigliato. “Cambieremo percorso da un momento all’altro” hanno aggiunto, spiegando che è un modo per evitare la polizia.

Si parla anche di un assalto alla sede del Governo. Diversi gruppi, due ore prima dell’appuntamento in Piazza del Popolo, si sono avvicinati a Palazzo Chigi. Dalla sala operativa della questura di Roma li vedono dalle telecamere. Il cordone di poliziotti è riuscito a respingerli. Una fonte qualificata della questura ha spiegato a Repubblica che “quelli di Forza Nuova tentano sempre di raggiungere Chigi, per loro è come un feticcio. Il successivo attacco alla Cgil è stato una sorta di piano B“. Più tardi, infatti, i manifestanti sono riusciti ad entrare nella sede del Cgil.

No Green Pass, Forza Nuova stava preparando un assalto a Palazzo Chigi: gli arrestati

Ci sono stati 12 arresti nella giornata di sabato 9 ottobre. Chi sono gli arrestati? Il ristoratore Biagio Passaro, leader di “IoApro” e brand manager del franchising Regina Margherita, che si era incontrato con Salvini e Sgarbi, dopo una cronaca precisa di quello che accadeva sui social, è stato arrestato. Insieme a lui Roberto Fiore, classe 1959 e fondatore di Terza Posizione, che nel 2008 è stato eletto al Parlamento Europeo, ma anche Giuliano Castellino, romano di 45 anni con una condanna per aggressione a due giornalisti de l’Espresso. Arrestato anche Luigi Aronica, Er Pantera di Monteverde, tra i fondatori dei primi Nuclei Armati Rivoluzionari e con 18 anni di carcere per terrorismo alle spalle. Ancora Fabio Corradetti, 20 anni, figlio della compagna di Castellino e protagonista di un patteggiamento ad un anno di reclusione per aver lanciato sassi ai carabinieri, e Pamela Testa, 39 anni, promotrice della manifestazione.