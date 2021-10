No green pass, Sara Cunial e Davide Barillari occupano gli uffici della Regione Lazio

Gli ex M5S e no-vax Sara Cunial e Davide Barillari hanno occupato gli uffici della Regione Lazio come protesta per il Green pass obbligatorio.

Da oggi – lunedì 15 ottobre – è obbligatorio il Green pass per tutti i lavoratori, ma sono in molti a non essere d’accordo. Tra questi, anche il consigliere Davide Barillari e la deputata Sara Cunial.

Green pass obbligatorio: il disappunto di Davide Barillari e Sara Cunial

I due ex membri del Movimento 5 Stelle – Davide Barillari e Sara Cunial – sono da sempre ed esplicitamente no vax e no pass, tanto che nell’estate appena trascorso fondarono addirittura il movimento R2020, dichiaratamente anti-vaccinazioni.

Barillari-Cunial, Green pass obbligatorio: la protesta

In tutta Italia i sostenitori no-vax stanno protestando in risposta al decreto del Governo, e i due ex mebri del M5S non sono stati da meno: il consigliere della Regione Lazio, Davide Barillari, si è barricato all’interno degli uffici regionali nel giorno dell’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, accompagnato dalla deputata ex M5S Sara Cunial.

«Abbiamo passato qui la notte e continuiamo l’occupazione.

Siamo in difesa del diritto al lavoro, resistere per esistere», così scrive Barillari su Facebook.

Barillari-Cunial, Green pass obbligatorio: le parole del consigliere regionale

Sempre attraverso i suoi canali social, il consigliere della Regione Lazio Barillari ha proseguito nel monologo: