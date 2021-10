No Green Pass, sul palco anche il giudice Angelo Giorgianni: “Lascio la toga per il popolo sovrano””

Questo l'annuncio del magistrato in servizio alla Corte d'appello di Messina dopo la partecipazione alla protesta di Roma.

In un’intervista all’AdnKronos il giudice Angelo Giorgianni, consigliere della Corte d’Appello di Messina, coautore del libro “Strage di Stato“, ha raccontato di quando sabato pomeriggio ha partecipato alla manifestazione No Green Pass a Roma, conclusasi con l’attacco alla sede della Cgil.

Era presente anche lui sul palco ad attaccare il Governo, facedo richiesta di “una Norimberga” contro l’esecutivo.

Tuttavia, egli tiene subito a precisare che condanna gli atti di violenza:

“La manifestazione è una cosa quello che è successo fuori è diverso. In quella piazza c’erano mamme, bambini, lavoratori, ed era una piazza internazionale, senza simboli di partiti, e pacifica. Se poi, fuori da quella piazza, qualche delinquente ha commesso atti criminali, non c’entra niente con la manifestazione dei no green pass. Quelle sono persone ciniche che con il loro comportamento hanno di fatto sporcato una manifestazione di piazza bellissima. Peccato, quegli atti criminali hanno oscurato la manifestazione, perché alla fine si è dato risalto agli atti di pochi delinquenti e non alla presenza di decine migliaia di persone oneste”.