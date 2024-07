No Tav: Ruffino (Azione), 'violenza intollerabile, solidarietà a forze ordine'

No Tav: Ruffino (Azione), 'violenza intollerabile, solidarietà a ...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Una vile aggressione, l’ennesima, da parte di frange estreme ‘No Tav’ che oggi hanno attaccato il cantiere di Chiomonte, invadendo poi la vicina autostrada del Frejus e attaccando le Forze dell’Ordine con bombe carta e fuochi d’artificio. Il territorio subisce sistematicamente attacchi da chi non può certo essere definito ‘manifestante’: danni alle strutture, atteggiamenti violenti, costi esorbitanti per la messa in sicurezza dei cantieri. Tutto questo è intollerabile. La mia solidarietà alle Forze dell’Ordine impegnate a contrastare la tensione e ai cittadini che hanno subìto disagi”. Così la deputata di Azione, Daniela Ruffino.