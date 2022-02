No vax a Roma, chiuse diverse strade del centro storico

Roma, 14 feb. (askanews) – Diverse strade e piazze del centro storico della Capitale sono state chiuse dalla Polizia Locale a causa della manifestazione di no vax e no green pass. Poco più di un centinaio di persone stazionano nella zona di piazza Venezia, in prossimità dell’Altare della Patria. I vigili – secondo quanto si è appreso – hanno deviato la circolazione in piazza Bocca della Verità e via dei Cerchi. Stop anche in piazza del Parlamento, via del Corso.

Dalla Questura, comunque, si ribadisce che sinora non sono stati segnalati incidenti o momenti di tensione. Il presidio è dalle 14 al Circo Massimo.

In diverse chat presenti sui social si rinnova l’invito alla partecipazione. Sinora sono meno di 20 i camper fermati. Diversi i volti riconoscibili della protesta, tra alcuni dei gruppi che facevano parte dei Forconi o dei gilet arancioni, anche l’ex generale Pappalardo che ha invitato alla disobbedienza e a boicottare il green pass obbligatorio dal 15 febbraio obbligatorio per gli over 50 al lavoro.