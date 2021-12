No vax all’hub con braccio in silicone, quanto ha guadagnato per le interviste in TV?

Quanto guadagna il dentista no vax che si è presentato all'hub con il braccio in silicone per un'intervista? La cifra richiesta è davvero alta

Quanto guadagna il dentista no vax che si è presentato all’hub con il braccio in silicone per un’intervista in TV? La cifra richiesta è davvero alta.

Dentista no vax si presenta all’hub con un braccio in silicone: voleva ottenere il green pass

È ormai diventata celebre la storia di Guido Russo, il dentista biellese no vax che si è presentato all’hub con un braccio in silicone per poter ottenere il green pass. L’uomo è stato subito scoperto dall’infermiera dell’hub che ovviamente non ha somministrato il vaccino. Il 57enne è stato anche sospeso dall’ordine dei medici odontoiatri dopo aver rifiutato la vaccinazione.

Dentista no vax si presenta all’hub con un braccio in silicone: le interviste in TV

Guido Russo è diventato un personaggio celebre in questi giorni e ha ricevute diverse proposte per essere intervistato in TV. Mercoledì si è presentato per esempio a ‘Non è l’Arena‘ e Massimo Giletti, ha ricevuto parecchie critiche sui social per avergli dato spazio.

Dentista no vax si presenta all’hub con un braccio in silicone: quanto chiede per un’intervista

Anche il programma ‘Dritto e Rovescio‘ ha provato a contattarlo per averlo ospite, in via telefonica, ma a rispondere alla chiamata è stata un’altra persona, vicina al dentista.

Questa persona ha spiegato che Russo si trova attualemente in difficoltà e ha affermato che avrebbe concesso un’intervista solo in cambio di una grossa somma di denaro: “Io credo sia ragionevole ottenere un contributo da parte sua perché ovviamente vi è un guadagno da parte di tanti e quindi magari lui riesce in qualche modo a ridurre il danno derivante da questa cosa. È una scelta che deve fare lui e farà lui.

Un’idea di massima? Non ho proprio idea, ditemi voi così glielo riferisco. Immagino almeno 5 mila euro, penso e non credo sia una cifra folle, però ditemi voi ecco.”