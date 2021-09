In Irlanda un no vax convince un 75enne a tornare a casa: l’uomo lascia l’ospedale e muore dopo pochi giorni malgrado il tardivo ricovero bis

Agghiacciante vicenda in Irlanda, dove un no vax italiano, Antonio Mureddu, convince un 75enne a tornare a casa: secondo i media però l’uomo lascia l’ospedale e muore. Mureddu ha anche girato un video, postato poi sui canali social, in cui lo si vede convincere l’anziano paziente covid Joe McCarron a lasciare l’ospedale malgrado le richieste dei medici di evitare quella scelta così pericolosa.

Mureddu vive a Galway, è un noto attivista di estrema destra e nel video dice a McCarron: “Mettiti i pantaloni, amico mio. Ti sto portando a casa. Sei al sicuro”. Pare che McCarron avesse contattato Mureddu e gli avesse chiesto aiuto per lasciare l’ospedale direttamente sul suo canale Telegram, ma la versione è di Mureddu e va tutta verificata. Mureddu ha insistito ed ha incalzato il 75enne che nel video respira a fatica: “Ti stanno uccidendo”.

Dal canto loro i medici del Letterkenny University Hospital di Donegal hanno tentato invano di far cambiare idea a McCarron, che una volta tornato a casa è morto dopo poco meno di una settimana. Mureddu è membro del cosiddetto Movimento Libertà per la Terra e con i suoi sodali ha insistito fino alla fine con il povero anziano malgrado un medico gli dicesse: “Hai il diritto di decidere cosa vuoi fare, ma non credo che quello che sta dicendo sia giusto”.

E ancora: “Sei a malapena in grado di respirare, vogliamo che tu rimanga qui per aiutarti”. Nulla da fare: l’uomo ha lasciato l’ospedale ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente e secondo quanto riportato dall’Irish Mirror, è tornato in ospedale due giorni dopo. Purtroppo era troppo tardi: venerdì 24 settembre l’uomo è morto.