No vax morto dopo le terapie domiciliari, indagato per omicidio colposo il suo medico

Per il decesso di Mauro Gallerano, il no vax ferrarese morto dopo le terapie domiciliari, è stato indagato per omicidio colposo dalla Procura di Reggio Emilia il suo medico. Secondo una presunzione di reato che dovrà essere verificata e confortata da un’eventuale maturazione della prova in dibattimento il dottor Alberto Dallari di Ippocrate.org avrebbe curato a distanza il paziente.

Il geriatra e psicoterapeuta 67enne è stato quindi iscritto nel registro degli indagati con le accuse di omissione di soccorso e omicidio colposo. Quelle ipotesi sono in relazione alla morte di Mauro Gallerani, il 68enne no vax deceduto di Covid-19 da pochi giorni.

La vittima si era sottoposta alle famigerate “cure telefoniche” che Ippocrate.org fornisce a chi non si fida del vaccino anti covid.

Era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Ferrara in un secondo momento ed era morto. Gli uomini della polizia giudiziaria estense hanno perquisito l‘abitazione del dottor Dallari.

Il medico sarebbe legato ad Ippocrate.org, associazione finita già al centro di polemiche per il famoso convegno in Senato sulle cure domiciliari. Il medico risulterebbe nella lista di assistenza dell’associazione, ma la stessa ha fatto sapere che “non ci sono prove di un contatto” tra Gallerani e il sito.