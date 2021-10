Nobel: chimico Filippini, 'grazie a List e McMillan avremo un'industria più green'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – "Sono molto felice – commenta Filippini – che il Nobel per la Chimica sia stato assegnato quest'anno agli studi di Benjamin List e David McMillan che, con le loro idee, in 20 anni, dal 2000 ad oggi, hanno fatto letteralmente esplodere il grande tema dell'organocatalisi asimmetrica incentivando, a livello mondiale, la ricerca scientifica in quella direzione".

E anche nei laboratori di chimica italiani sono attivi molti studi basati sull'organoctalisi, il campo al centro del Nobel per la Chimica 2021. "Nel nostro Dipartimento, ad esempio, sviluppiamo nuovi sistemi organocatalitici su scala nanometrica, ovvero basati su nanotecnologie" spiega Filippini.

"Il nostro gruppo, guidato dal professore Maurizio Prato, si occupa dello sviluppo di nano-catalizzatori basati su sistemi organici privi di metalli, utilizziamo sistemi nanostrutturati ma con gli stessi scopi applicativi usati da List e McMillan".

"In altre parole, la nostra linea di ricerca é una branca imparentata alla linea aperta dai due Nobel" conclude il chimico italiano.

(di Andreana d'Aquino)