Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Siamo felici e orgogliosi per il conferimento del Nobel per la fisica a Giorgio Parisi. Questo riconoscimento del valore della cultura scientifica italiana conferma che in questo Paese esistono numerose aree di eccellenza che devono emergere e trainare il rilancio del Paese".

Lo scrive in un tweet la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris.